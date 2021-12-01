Çiğdem Karaaslan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye en güçlü sıçramasını bu dönemde gerçekleştirecek | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Sebep Sonuç' adlı programın bugünkü konuklarından biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan oldu. Karaaslan, gündeme dair açıklamalarda bulunurken ekonomi üzerinden değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçtiğini aktaran Karaaslan, "Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Bugüne kadarki ezberlenmiş yöntemlerle değil. Dolayısıyla büyük bir değişimin arifesindeyiz. Kurlara yansıması var. Türkiye’de son açıklanan rakamlar büyük bir umut veriyor. Büyüme rakamlarından bahsediyorum. G20 ülkeleri arasında büyümede birinci sıradayız. Böyle bir süreçte Türkiye’nin sağlam bir alt yapısı olmasıydı her yönden bu süreçten zararlı çıkabilirdi. Türkiye en güçlü sıçramasını inşallah bu dönemde gerçekleştirecek. Bu sıkıntıların ardından." ifadelerine yer verdi.