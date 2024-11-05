Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.
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