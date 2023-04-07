Video Haber DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" | Video
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" | Video

07.04.2023 | 16:37

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini açıklayarak Meclis'te temsil edileceklerini söyledi.

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