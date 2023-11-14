Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada
Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada 14.11.2023 | 23:12
00:19
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı 14.11.2023 | 23:12
01:04
Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni… 14.11.2023 | 22:21
00:38
İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı 14.11.2023 | 19:00
00:57
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında! 14.11.2023 | 18:52
01:18
Otomobil ile çarpışan minibüs evin bahçesine girdi 14.11.2023 | 18:05
00:38
10:01
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı | Video 14.11.2023 | 16:16
00:17
00:24
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 14.11.2023 | 13:21
46:27
00:19
Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.11.2023 | 10:58
01:16
02:14
02:00
Kafede gaz sıkışması patlamaya neden oldu 14.11.2023 | 01:23
01:11
İzlanda’da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu 13.11.2023 | 23:43
09:48
KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’da kutlandı 13.11.2023 | 22:35
01:41
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi 13.11.2023 | 22:35
01:40
Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangın çıkardı 13.11.2023 | 22:35