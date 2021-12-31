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OTOMATİK OYNAT
06:16
Yavuz Donat | Güle güle 2021 31.12.2021 | 13:07
03:15
02:35
Engin Ardıç | Kimsenin içmeyeceği içkiler 31.12.2021 | 12:39
03:04
Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022! 31.12.2021 | 12:37
04:21
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve asıl tehlike 31.12.2021 | 12:35
30:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 31.12.2021 | 12:15
15:17
00:22
DEAŞ’a yılbaşı darbesi | Video 31.12.2021 | 11:01
09:37
00:17
Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalan 31.12.2021 | 09:09
00:30
00:44
01:00
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı | Video 31.12.2021 | 01:41
04:08
Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video 30.12.2021 | 23:33
03:52
03:19
02:42
Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi | Video 30.12.2021 | 22:50
00:59
Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu | Video 30.12.2021 | 22:44
44:25
Haşmet Babaoğlu'nun 31.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...