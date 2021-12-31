Video Haber Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022!
Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022!

Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022!

31.12.2021 | 12:37

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Haşmet Babaoğlu'nun 31.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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