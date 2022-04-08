Video Haber Haşmet Babaoğlu | Batmadan çıkmaz bu futbol!
Haşmet Babaoğlu | Batmadan çıkmaz bu futbol!

Haşmet Babaoğlu | Batmadan çıkmaz bu futbol!

08.04.2022 | 12:43

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Haşmet Babaoğlu'nun 08.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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