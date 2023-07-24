Haşmet Babaoğlu | Karadeniz sakin kalmalı!
Haşmet Babaoğlu'nun 24.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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