Video Haber Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatlerine neden inanılmıyor?
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatlerine neden inanılmıyor?

Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatlerine neden inanılmıyor?

17.04.2023 | 13:30

Hilal Kaplan'ın 17.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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