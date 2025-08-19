Video Haber İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video

19.08.2025 | 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'un Esenyurt ilçesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Ayrıca operasyon ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz | Video 02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 14:44
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 18.08.2025 | 09:34
Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 04:12
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 17.08.2025 | 19:03
Başkan Erdoğan’dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu | Video 00:43
Başkan Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu | Video 17.08.2025 | 17:08
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı 03:38
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı 16.08.2025 | 17:06
İmamoğlu’nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu’ndan şikayet 01:28
İmamoğlu'nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu'ndan şikayet 16.08.2025 | 15:22
CHP mahalle seçimindeki yumruklu tekmeli kavga kamerada 01:04
CHP mahalle seçimindeki yumruklu tekmeli kavga kamerada 16.08.2025 | 14:31
Hangi belediyeler AK Parti’ye geçti? 03:20
Hangi belediyeler AK Parti'ye geçti? 16.08.2025 | 13:04
UMKE ve AFAD’dan nefes kesen suda boğulma tatbikatı 01:47
UMKE ve AFAD'dan nefes kesen suda boğulma tatbikatı 16.08.2025 | 11:10
29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı 00:33
29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı 16.08.2025 | 08:26
Trump ve Putin’den Alaska zirvesi sonrası ortak açıklama 13:25
Trump ve Putin'den Alaska zirvesi sonrası ortak açıklama 16.08.2025 | 02:36
B-2 uçakları Putin’in üzerinden uçtu 00:12
B-2 uçakları Putin'in üzerinden uçtu 15.08.2025 | 23:08
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! 04:46
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! 15.08.2025 | 22:24
’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 00:53
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 15.08.2025 | 21:46
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 04:08
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 15.08.2025 | 16:59
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 07:28
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 15.08.2025 | 16:56
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 02:51
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 15.08.2025 | 16:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY