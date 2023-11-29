Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı
Kadıköy'de yoğun yağmur yağışı sonucu bir apartmanın çatısına büyük bir gürültüyle düştü. Yaşanılan olayın ardından apartmanın çatısına alev alev yandı.
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