Video Haber Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı
Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı

Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı

29.11.2023 | 22:27

Kadıköy'de yoğun yağmur yağışı sonucu bir apartmanın çatısına büyük bir gürültüyle düştü. Yaşanılan olayın ardından apartmanın çatısına alev alev yandı.

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