Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? | Video

Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ne gibi tavsiye kararlarının alınacağını merak ediliyor. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir” demişti. Toplantı sonrası Bakan Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.