Mehmet Barlas | Bilinçlenme haftası
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OTOMATİK OYNAT
02:19
02:00
Mehmet Barlas | Bilinçlenme haftası 20.09.2021 | 10:45
02:48
Engin Ardıç | Evine dön Muharrem 20.09.2021 | 10:04
02:52
Haşmet Babaoğlu | Global darbe için şimdi de iklim patırtısı 20.09.2021 | 09:40
01:16
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
06:52
02:44
Başkan Erdoğan, ABD'de Türkevi'ni ziyaret etti | Video 20.09.2021 | 08:49
01:53
05:27
20:40
05:22
Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video 19.09.2021 | 00:50
00:47
Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video 18.09.2021 | 22:38
37:51
Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video 18.09.2021 | 22:25
01:51
CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi | Video 18.09.2021 | 21:55
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06:20
03:41
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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor | Video 18.09.2021 | 19:19
Mehmet Barlas'ın 20.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...