Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video

Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor

Memur zammı için 1 Ağustos tarihinde başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinden karar çıkmadı. Kamu İşverenleri tarafının teklifleri Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Zam pazarlığının yeni adresi ise Hakem Heyeti oldu. Memur maaşı için Kamu işverenleri 2026'nın ilk altı ayında yüzde 11 zam teklif ederken taban aylıklara 1.000 TL artış önerisini yeniledi. Dün Hakem Heyeti ilk kez bir araya gelirken ikinci toplantı bugün yapıldı. Üçüncü toplantının tarihi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyetin kararına saygı duyulacağını açıkladı.