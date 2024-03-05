MİT'ten MOSSAD'a operasyon: Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk yakalandı! | Video
MİT ve İstanbul Emniyeti’nin MOSSAD’a yaptığı ortak operasyonda edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Özel dedektifin, TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu açıklandı. MOSSAD’ın Belgrad’da eğittiği Ayberk’in Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi topladığı, araçlara takip cihazı yerleştirdiği ve ödemeleri kripto para üzerinden aldığı anlaşıldı!
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