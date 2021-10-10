Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 Ekim'e ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 28 bin 370 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vaka sayısı 196 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplum bağışıklığına dikkat çekti ve tedbirlere uyulmasını istedi. Koca, "“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs verileri...