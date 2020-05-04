Son dakika: 2020 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video
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Son dakika haberi... (TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! 2020 Nisan ayında enflasyon yıllık bazda 10.94'e gerilerken, aylık bazda 0.85 artış gösterdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında açıklanan 2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi...