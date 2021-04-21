SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap "Bre ahlaksız, bre edepsiz..."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.