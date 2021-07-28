SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı
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Son dakika haberleri... ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.