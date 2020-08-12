Son Dakika Haberi: Emekli Korgeneral'dan canlı yayında flaş açıklama 'Yunanistan kaybedecek' | Video
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Son dakika... Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, canlı yayında; Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarına karşı giriştiği haksız mücadeleyi kesin oalrak kaybedeceğini belirtti.