Zafer Partili şahıstan skandal sözler: Canlı yayında tecavüz ve katliam çağrısı yaptı! | Video
TikTok’ta, Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’a oy veren vatandaşları katletme çağrısı yapıldı. Canlı sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu belirlenen ‘Ezel Filiz’ rumuzlu şahıs, “Yüzde 52’lik kesimin eşlerine, çocuklarına gözünün önünde tecavüz edip beynine sıkacaksın.” dedi.
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