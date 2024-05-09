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Video Spor Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video

Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video

09.05.2024 | 08:42

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası finaline çıktıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ulaşılabilir olarak koydukları hedeflerden bir tanesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Bu sezonun içerisinde bizim gibi takımların inişlerin-çıkışların olduğu sezonu yaşıyoruz. Ulaşılabilir koyduğumuz hedef lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nda final oynamaktı. Bu hedeflerden bir tanesini kazandık. Trabzonspor bu ülkenin en güçlü şehri ve takımlarından bir tanesidir. Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM TÜM KUPALARI KAZANMAK NASİP OLUR"
Karagümrük karşılaşmasının ikinci yarısında topa sahip olmanın önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Oyun olarak Karagümrük ile 4. maçımızı oynuyoruz. İlk yarıda 0-0 biterken planladığımız oyunu, yapacağımız baskıları bazen geç bazen yanlış yönlendirmeler yaptık. Devre arası konu, baskıyı şu şekilde yapacağımız üzerineydi. İlk maçtaki avantajlı skor olsa da kazanmak istiyorduk. Golü bulduktan sonra sevindirici tarafı, oyuna sahip olmak bu disipline devam etmek son derece önemliydi. Bugün itibarıyla baktığımızda son derece mutluyuz, teknik adamlık kariyerimde 3. finalim olacak. Trabzonspor tarihinde tüm kupaları almış bir isim Ahmet Suat Özyazıcı. Umarım bana da tüm kupaları kazanmak nasip olur" şeklinde konuştu.
Galibiyeti bordo-mavili taraftarlara armağan eden Avcı, "Trabzonspor taraftarının nasıl bir oyun istediklerini biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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