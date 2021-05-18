Antalyaspor Beşiktaş maçı final CANLI YAYIN! Ziraat Türkiye Kupası Finali Antalyaspor - Beşiktaş A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası Finali FTA Antalyaspor Beşiktaş maçı , 20:45'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da! 2020- 2021 Türkiye Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasını da kazanacak mı? FTA Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor CANLI YAYIN HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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