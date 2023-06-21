UEFA Avrupa Konferans Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri

Bugün Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi gerçekleşecek. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli oluyor. Saat 14:00'de başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimini CANLI olarak www.exxen.com.tr ve www.uefa.com adresinden izleyebilirsiniz.