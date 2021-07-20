Başkan Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, Büyükhan’da gençler ile buluştu. Erdoğan, "Bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz." dedi. Ayrıca Erdoğan, 'Kıbrıs denilince aklınıza ilk ne geliyor' sorusuna ise, 'Tabii bizim aklımıza 1974 geliyor. O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Beşparmak Dağları'dır. Şimdi de inşallah yapacağımız külliyeyi de Beşparmak Dağları'na sırtımızı dayayarak, böyle bir yerde yapmayı planladık Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber' şeklinde yanıt verdi.