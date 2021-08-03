CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TOMA’ların yangın söndürmede kullanılmadığını iddia etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri M. Burak Gültekin, yangın söndüren TOMA’ların videosunu paylaştı. Gültekin ayrıca “İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye’nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği” dedi.