Cudi ve Gabar'dan müjde üstüne müjde! Yerin altı petrol denizi | Video

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği yeni petrol kuyumuz ile ilgili verilere SABAH ulaştı. Güneydoğu'da uzun yıllar terör olayları ile gündeme gelen 'İkiz Kardeşler' olarak ta adlandırılan Şırnak'taki Cudi ve Gabar Dağı'ndan adeta petrol fışkırıyor. Bu yılın başlarında Gabar Dağı bölgesinde yer alan Akçay Köyü kırsalında çıkarılan petrolün ardında yeni keşif müjdeleri geldi.