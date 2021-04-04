Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de soruları yanıtladı. 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladığı bildiriye tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta. Bu bir muhtıradır. Bu milleti ve vatanı savunmak değildir" dedi.