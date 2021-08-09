İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Tebrikler bizim çocuklar"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Şampiyonluk kazanan Türk sporcular için "Tebrikler bizim çocuklar" dedi.
İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk kazanan Türk sporcular için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı. Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Tokyo 2020'de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık. O formaya sinen yılların emeğiyle, O ay yıldız göndere çekilince, O marş okunurken dolan gözlerle, Biliriz ki bu gurur hepimizin! Tebrikler bizim çocuklar!" notunu ekledi.