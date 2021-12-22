Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması

22.12.2021 | 14:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli koronavirüs aşısı olan TURKOVAC ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl bitmeden kullanıma sunulacağını bildirdi.

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