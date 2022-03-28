Video Türkiye Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de

Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de

28.03.2022 | 22:15

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Rusya ile Ukrayna arasında yarın başlayacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyeti Türkiye'ye geldi.

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