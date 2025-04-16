Video Yaşam 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada korku dolu anlar kamerada | Video
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada korku dolu anlar kamerada | Video

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada korku dolu anlar kamerada | Video

16.04.2025 | 12:59

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölümle sonuçlanan kavga, geçmişte aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan aile üyeleri arasında yaşandı.

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Olay, 14 Nisan tarihinde saat 13.30 sıralarında Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı aileden 43 yaşındaki M.S., 18 yaşındaki M.B.S. ve 16 yaşındaki U.O.S. erkek şahıslar, akrabaları olan 32 yaşındaki H.T.S. ve 50 yaşındaki Ahmet Çahan isimli şahısları silahla yaraladı. Olay sonrası yaralı şahıslar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıslardan Ahmet Çahan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı H.T.S. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 boş kovan ve 6 av tüfeği fişeği kovanı ele geçirildi. Olayın faili olan 3 şahıs kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ölümle sonuçlanan kavganın geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından dolayı yaşandığı anlaşıldı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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