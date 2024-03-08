Video Yaşam 1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi | Video
1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi | Video

1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi | Video

08.03.2024 | 08:47

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp tüm emniyeti peşine takan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacada kaza yaparak yakalandı. Kazada yaralanan sürücünün kanlar içindeki ağzını yüzünü polis memuru silerken, hem polisten kaçan hem de, “Devlete saygımız sonsuz” diyen arkadaşı ise “Ben terörist değilim” diye tepki gösterdi.

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Olay gece yarısı şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAP 995 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. İhtarı dikkate almayarak fren yerine gaza basan sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü. Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini siren seslerinin bozduğu kovalamaca yaklaşık 1 saat sürdü. Polisin defalarca "dur" ihtarında bulunmasına rağmen tehlikeli araç kullanarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü bir ara polisleri atlatmayı başardı. Bu sırada sürücü bir sokakta durup aracın ön ve arka plakalarını sökerken, kovalamaca yapan polis ekibi durumu haber merkezine bildirdi. Anonslar üzerine tüm ekipler aracın kaybolduğu bölgeyi abluka altına aldı. Bir süre sonra aynı aracı plakasız olarak seyrederken gören polis ekipleri sürücüye tekrar "dur" ihtarında bulundu. Yine ihtara uymayan sürücü ve polis arasında yeniden bir kovalamaca başladı. Aksaray sokaklarında aşırı hız yaparak hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan sürücüye karşı polis ekipleri bir kazaya sebebiyet vermemek için uzaktan takip yaptı. Buna rağmen kaçan sürücü Büyük Bölcek Caddesi'nde alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 ABM 951 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuz G. (24) ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Ö. (22) ile eşi Hediye Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince ters kelepçe yapılan sürücü ve arkadaşı gözaltına alınırken yapılan alkol kontrolünde sürücünün ehliyetsiz ve 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sessizliğini hiç bozmayan alkollü sürücünün arkadaşı Muhammet Ö. hem polis memurlarına hem de basın mensuplarına tepki gösterdi. 1 saat boyunca polis ekiplerinden kaçan Muhammet Ö.'nün "Devlete saygımız sonsuz" demesi dikkat çekerken, "Ben terörist miyim?" diyerek de kendini savunmaya çalıştı. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 250 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 8 bin 689 TL para cezası kesilirken araç ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 5 bin 679 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çekildi.
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