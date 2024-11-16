14. yüzyıldan kalma Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası ortaya çıktı
unus Emre Divanı’nın 14. yüzyıla tarihlenen ve bugüne dek bir ailenin elinde bulunan Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası ortaya çıktı. Nüsha, 24 Kasım’da İstanbul’da yapılacak müzayede ile devredilecek. Müzayedede satışa sunulacak nüshanın açılış fiyatı ise 50 bin Dolar olacak.
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