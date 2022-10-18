16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 560 bin lira olan dokuz bin 672 adet kaçak cep telefonu ve 92 bin 336 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Büyükçekmece, Bahçelievler, Kadıköy, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece ve Sancaktepe İlçeleri'nde iş yeri, depo ve ve ikametlerden oluşan 21 adrese peş peşe baskın düzenledi.

Son iki ayda düzenlenen 16 farklı operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 560 bin lira olan dokuz bin 672 adet kaçak cep telefonu ve 92 bin 336 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

21 kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.