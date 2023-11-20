Video Yaşam 19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu

19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu

20.11.2023 | 17:58

Kocaeli Kartepe ilçesinde  meydana gelen olayda, tatlıcı dükkanında çalıştığı öğrenilen 19 aşındaki genç, iş yerinin girişinde başından vuruldu.

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