250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 01.03.2025 | 11:31 Mersin polisinin tefecilere yönelik eş zamanlı olarak dron destekli gerçekleştirdiği operasyonda 40 şüpheli yakalandı, 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ağlarına düşürdüğü 47 müştekiden 36 araç ile 6 konut ve iş yeri gibi taşınmazın devrini kendi üzerlerine geçirdikleri ortaya çıktı, 250 milyon TL'lik haksız kazanç tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği, ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin gerçekleştirdiği hassas ve titiz çalışmalar ile birlikte yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 40 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 47 kişiden 250 milyon TL haksız kazanç tespiti üzerine Mersin ve Adana ile Mersin'in Tarsus ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Dron destekli operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Gece görüşlü ve ısıya duyarlı dron sayesinde şüphelilerin biri binanın damında tespit edilip yakalandı. Şüphelilerin adresleri ile işyeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca, çek defterleri, tapu senetleri ile 101 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin 36 araç ile 6 taşınmazın devrini kendi üzerlerine aldıkları da ortaya çıktı.Gözaltına alınan 40 şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest kalırken 39'u adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'una adli kontrol şartı getirildi. Diğer 4 şüpheli de savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.