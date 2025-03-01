250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video
Mersin polisinin tefecilere yönelik eş zamanlı olarak dron destekli gerçekleştirdiği operasyonda 40 şüpheli yakalandı, 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ağlarına düşürdüğü 47 müştekiden 36 araç ile 6 konut ve iş yeri gibi taşınmazın devrini kendi üzerlerine geçirdikleri ortaya çıktı, 250 milyon TL'lik haksız kazanç tespit edildi.
Gözaltına alınan 40 şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest kalırken 39'u adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'una adli kontrol şartı getirildi. Diğer 4 şüpheli de savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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