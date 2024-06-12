5 yıldızlı termal otelde çıkan yangından 6 kişi hastanelik oldu | Video
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal bir otelin çatısında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın ekiplerin çok sayıda itfaiye aracı ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, dron ile çekilen görüntüler ise çatının büyük bir kısmının yangından dolayı zarar gördüğünü gözler önüne serdi.
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