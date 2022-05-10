Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Kilitlenen araçta mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı | Video 10.05.2022 | 15:20
00:52
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 10.05.2022 | 15:16
00:34
Mal paylaşımında kan aktı: Doktor, kuzenini öldürdü! | Video 10.05.2022 | 15:09
00:19
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 10.05.2022 | 15:06
00:18
6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 10.05.2022 | 14:53
03:00
Manisa'da palet fabrikasında yangın | Video 10.05.2022 | 09:16
00:45
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 10.05.2022 | 12:47
13:46
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 10.05.2022 | 12:26
01:07
İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 11:23
00:47
DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 10.05.2022 | 11:07
00:05
01:01
01:45
00:43
Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
03:29
02:10
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
02:01
00:45
Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
03:49
Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
6 aylık hamile olan Demet Evgar, son paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde Demet Evgar'ın karnına kına yakıldı. Demet Evgar, arkadaşları ile yaptığı bu farklı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Demet Evgar kızına 'Mavi' ismini koyacağını açıklamıştı. İşte Demet Evgar'ın karnına kına yaktığı kutlamanın görüntüleri...