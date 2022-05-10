6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video

6 aylık hamile olan Demet Evgar, son paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde Demet Evgar'ın karnına kına yakıldı. Demet Evgar, arkadaşları ile yaptığı bu farklı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Demet Evgar kızına 'Mavi' ismini koyacağını açıklamıştı. İşte Demet Evgar'ın karnına kına yaktığı kutlamanın görüntüleri...