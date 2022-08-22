6'lı masadan yine aday çıkmadı | Video

Şubat ayından beri 30 kez baş başa görüşüp 5 kez de yuvarlak masa etrafında buluşan muhalefet liderleri bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6. kez bir araya geldi. 6'lı masanın son toplantısında henüz aday ismi belirlenemezken ortak aday vurgusu yapıldı.