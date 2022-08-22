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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep ve Mardin'deki 2 kazada 3 şoför tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:49
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6'lı masadan yine aday çıkmadı | Video 22.08.2022 | 09:45
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35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:43
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Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada | Video 22.08.2022 | 09:48
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Bursa’da ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsü ölüme meydan okudu | Video 22.08.2022 | 09:37
05:43
Bursa'da driftçilerin gösterileri nefes kesti | Video 22.08.2022 | 09:37
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Fatih’te dehşet anları kamerada! İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı | Video 22.08.2022 | 09:27
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Düğün konvoyunda araçlara yol vermeden ilerlediler! O anlar kamerada | Video 22.08.2022 | 09:29
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Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde kurtuldu | Video 22.08.2022 | 08:35
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Harman festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video 22.08.2022 | 09:01
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Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti | Video 22.08.2022 | 08:50
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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti | Video 22.08.2022 | 08:50
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Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 22.08.2022 | 08:31
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6+1'li masa 6.kez toplandı! Yine aday belirleyemediler | Video 21.08.2022 | 21:11
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Şubat ayından beri 30 kez baş başa görüşüp 5 kez de yuvarlak masa etrafında buluşan muhalefet liderleri bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6. kez bir araya geldi. 6'lı masanın son toplantısında henüz aday ismi belirlenemezken ortak aday vurgusu yapıldı.