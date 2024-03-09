Video Yaşam 7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar

7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar

09.03.2024 | 20:19

“İyilik Sarsın Dünyayı” sloganıyla çalışmalarına başlayan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bugüne kadar Türkiye dahil birçok ülkede insani yardım çalışmalarında bulundu. 6 Şubat Depremlerinde de Adıyaman’da yoğun faaliyetler gerçekleştiren dernek, şimdilerde ise Ramazan hazırlıklarını sürdürüyor.

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