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ABD’li kadın Taksim'de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video

ABD’li kadın Taksim'de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video

27.11.2024 | 09:42

Taksim’de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunu yere fırlatıp kıran kadın, bir taksinin de ön camını kırdı. O anlar kameralara yansırken, kadın gözaltına alındı.

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Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi Velican A.yı yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.

EŞİNİ YARALAYIP SOKAKTAKİLERE SALDIRDI
Sokağa çıkan ABD'li kadın, bir marketin önünde durduğu sırada yolda yürüyen Mert T.'ye (30) boynunu sıkarak saldırmaya başladı. Birlikte yere düştüğü kadından kurtulmaya çalışan Mert T. vatandaşların müdahale etmesiyle elinden güçlükle kurtuldu. Gencin arbede sırasında altın kolyesi kaybolurken, cep telefonu da hasar aldı. Ayağa kalkan kadın ardından sokakta koşarak kaldırımda yürüyen bir başka kişiye vurdu. O sırada yolda seyreden şoför Velat G.'nin taksisine de saldıran kadın, ön camını kırdı. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI
Ambulansın içerisinde sağlık ekiplerine de saldıran kadın, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Darbedilen Mert T.'nin şikayetçi olması üzerine kadın gözaltına alındı. Velican A.'nın eşinden şikayetçi olmadığı, taksi şoförü Velat G.'nin ise zararını karşıladığı öğrenildi. Emniyete götürülen Sydney Rei Huff'a ifadesinin alınarak ve "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bakıldı. Ardından sınır dışı edildi.

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