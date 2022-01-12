Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video

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Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.