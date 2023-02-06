Video Yaşam Adana'da bir çocuk enkaz altından çıkarıldı: O anlar kamerada | Video
Adana'da bir çocuk enkaz altından çıkarıldı: O anlar kamerada | Video

Adana'da bir çocuk enkaz altından çıkarıldı: O anlar kamerada | Video

06.02.2023 | 08:50

7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana Yurt Mahallesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı. İşte o anlar...

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