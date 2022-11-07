Video Yaşam Adana'da görenleri hayrete düşüren anlar kamerada... İki grup sokak ortasında birbirlerine havai fişek attı! | Video
Adana'da görenleri hayrete düşüren anlar kamerada... İki grup sokak ortasında birbirlerine havai fişek attı! | Video

Adana'da görenleri hayrete düşüren anlar kamerada... İki grup sokak ortasında birbirlerine havai fişek attı! | Video

07.11.2022 | 11:49

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Adana'da sokak ortasında iki grup gencin havai fişekleri birbirine doğru atarak oyun oynaması, olaya tanıklık eden vatandaşları hayrete düşürdü. İşte o anlar..

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