Adana'da uzun namlulu silahla haraç saldırısı kamerada
Adana'da bir suç şebekesinin inşaat firmasından haraç almak için uzun namlulu silahla düzenlediği saldırıda 1 çalışan yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet dedektifleri söz konusu suç şebekesine baskın yapıp 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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