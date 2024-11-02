Adana'da uzun namlulu silahla haraç saldırısı kamerada

Adana'da bir suç şebekesinin inşaat firmasından haraç almak için uzun namlulu silahla düzenlediği saldırıda 1 çalışan yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet dedektifleri söz konusu suç şebekesine baskın yapıp 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.