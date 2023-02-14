Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 198. saatte sağ kurtarıldı | Video
Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 9. günde 198. saatte sağ kurtarıldı.
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