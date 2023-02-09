Adıyaman’da 2,5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.
Öte yandan enkazdan 5 kişilik aileden sadece 2,5 yaşındaki Ali Kaan Gül'ün kurtarıldığı aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:56
04:56
02:41
04:09
22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 09:30
01:37
04:23
Emine Erdoğan’dan Ankara'ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 09.02.2023 | 08:34
02:50
Adıyaman’da 2,5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 08:20
01:36
Adıyaman'da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 08:20
03:27
08:51
01:33
Hatay'da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 08:20
00:45
Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı | Video 09.02.2023 | 08:36
02:29
00:17
Nallıhan Kiaş ekibi enkaz bölgesinde 2 vatandaşımızı kurtardı | Video 09.02.2023 | 08:11
01:01
01:02
00:15
01:18
03:03
01:47
Enkazda kalan Cemre bebeğin kurtarılma anı kamerada | Video 08.02.2023 | 16:56