Adıyaman’da yol verme kavgası | Video
Adıyaman’da, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada şahıslar bir birine saldırdı. Bir sürücü tartıştığı sürücüyü sert cisimle defalarca vurdu.
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