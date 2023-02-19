AFAD, kar nedeniyle mahsur kalan hastaları böyle kurtardı | Video 19.02.2023 | 15:26 Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarının kapalı olmasından dolayı mahsur kalan 16 hastayı, bulundukları yerden alarak sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kış mevsiminde de çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Çetin kış şartlarına karşı özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgelerde köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. Bu sebeple köy yollarının kapalı olmasından ötürü sağlık kuruluşlarına gidemeyen ev evlerinde rahatsızlanan hastalarda mahsur kaldı. Hastaların yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ekiplerden yardım istedi. Her ihbarı değerlendiren Kastamonu AFAD ekipleri, kar üstü paletli araç ile kapalı köy yollarını aşarak hastaya ulaştı. Hastaya ilk müdahale sağlık ekiplerince evlerinde yapıldı. Ardından evinden alınan hastalar, kar üstü paletli araç ile ambulansa kadar taşınarak ulaştırıldı. Burada ambulansa sevk edilen hastalar, ardından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Şu ana kadar Kastamonu AFAD ekipleri, kar yağışının başladığı 9 Şubat tarihinden itibaren özellikle sahil ilçelerinde köylerinde rahatsızlanan ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yardım talep eden vatandaşları paletli kar üstü aracı ile sağlık merkezlerine teslim etti. Ekipler, toplam 16 hastayı köyünden alarak sağlık kuruluşlarına bıraktı.

Son olarak Kastamonu AFAD ekipleri, Azdavay'ın Başakçay Köyü Merkez Mahallesinde zihinsel engelli bir hastaya da müdahale etti. Mide kanaması geçiren zihinsel engelli Recep Kara, yakınlarının yardım talebi üzerine Kastamonu AFAD ekiplerince evinden alınarak Azdavay Devlet Hastanesine teslim edildi.