Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.08.2024 | 10:39 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önündeki ağacı budayan Ahmet T.(16) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Düziçi ilçesi Çatak köyünde meydana geldi evinin önünde bulunan ağacın dallarını budamak isteyen Ahmet T. dalların elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet T. tüm müdahalelere rağmen hayatına kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.